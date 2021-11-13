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13 Kasım 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 17:00:00

Şambali tezgahı 'mühendis kıza' emanet

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Sevi Ulus Şenüstek, dedesinden öğrendiği şambali tatlısını, salgın döneminde internet üzerinden de pazarlamaya başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki orman mühendisi Sevi Ulus Şenüstek, dedesinden öğrendiği şambali tatlısını, salgın döneminde internet üzerinden de pazarlamaya başladı. Tatlı ustası Şenüstek, "Hedefim bir gün bu dükkanın önünde metrelerce kuyruk görmek. Bunun da çok kısa zamanda olacağına inancım tam" dedi.

Etiketler : şambali tatlısı şambali tatlı yaşam haberleri
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