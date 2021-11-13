Şambali tezgahı 'mühendis kıza' emanet

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki orman mühendisi Sevi Ulus Şenüstek, dedesinden öğrendiği şambali tatlısını, salgın döneminde internet üzerinden de pazarlamaya başladı. Tatlı ustası Şenüstek, "Hedefim bir gün bu dükkanın önünde metrelerce kuyruk görmek. Bunun da çok kısa zamanda olacağına inancım tam" dedi.