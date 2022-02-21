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21 Şubat 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 19:30:00

Samanyolu'nun yuttuğu galaksinin izleri bulundu

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Avrupa Uzay Ajansı tarafından 2013 yılında Samanyolu Galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla gönderilen Gaia uzay aracının 3'üncü verisi değerlendirildi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından 2013 yılında Samanyolu Galaksisi içindeki milyarlarca yıldızı incelemek amacıyla gönderilen Gaia uzay aracının 3'üncü verisi değerlendirildi. Gökbilimciler, Gaia'nın verilerinde Samanyolu'nda eski bir kozmik çarpışmanın kalıntıları üzerinden "Pontus" adı verilen yeni galaksinin varlığını keşfetti.

Verilerde, Pontus galaksisinin 8 ila 10 milyar yıl önce Samanyolu'na düştüğü ortaya konuldu. Yeni keşfedilen galaksiye Antik Yunancada "uzaklardaki deniz" anlamına gelen, coğrafi olarak da Karadeniz'i temsil eden ve Yunan mitolojisinde tanrıça Gaia'nın çocuklarından birinin adı olan "Pontus" ismi verildi.

Etiketler : Samanyolu Gaia' Pontus galaksisi
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