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29 Aralık 2020 Salı 00:05:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 16:57:00

Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar'a davet!

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi.

Sarıbal Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, vatandaşlardan gelen talep üzerine voleybol ve tenis sahası yaptı.

Mahalle sakinleri önce voleybol oynamaya başladı. Sahaya yöresel kıyafetleri şalvar ve poşu ile ayak basan vatandaşlar daha sonra tenis öğrenmeye başladı. Önce utanarak oynadıkları teniste kendilerini geliştirdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, Hülya Avşar’ı maç yapmak için davet etti.

Etiketler : Hülya Avşar Yusuf Avcıbaşı tenis
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