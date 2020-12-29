Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar'a davet!

Sarıbal Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, vatandaşlardan gelen talep üzerine voleybol ve tenis sahası yaptı.



Mahalle sakinleri önce voleybol oynamaya başladı. Sahaya yöresel kıyafetleri şalvar ve poşu ile ayak basan vatandaşlar daha sonra tenis öğrenmeye başladı. Önce utanarak oynadıkları teniste kendilerini geliştirdiklerini söyleyen mahalle sakinleri, Hülya Avşar’ı maç yapmak için davet etti.