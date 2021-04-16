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Salgın bitsin diye ekmek attılar
16 Nisan 2021 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 15:32:00

Salgın bitsin diye ekmek attılar

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ERZURUM'da esnaf, ülkenin başta virüs salgını olmak üzere deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerden etkilenmemesi için dualarla Erzurum Sazlığı'ndaki 'kuş cenneti'ne yüzlerce ekmek bıraktı. Suyun yüzeyi ekmeklerle kaplanırken bunu kilometrelerce uzaktan gören kuşlar bölgeye akın etti.

Esnaf Muhittin Olçun, arkadaşları ile birlikte fırın ve marketlerden satın aldıkları ekmekleri araçların bagajlarına doldurup, kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan, eriyen kar sularının oluşturduğu sazlık alana geldi. Olçun ve arkadaşları, ülkenin doğal afetlerden etkilenmemesi için 230'un üzerinde kuş türü tespit edilen kuş cennetindeki sulak alana 2 bine yakın ekmek bıraktı. Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında yaz-kış demeden yaban hayata her yıl belirli aylarda 10 bine yakın ekmek bıraktığını söyleyen Muhattin Olçun, yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun huzuru bulamayacağını hatırlatan Olçun, doğada yaşayan hayvanların Allah tarafından insanlara emanet edildiğini söyledi. Ağzı, dili olmayan yaban hayata herkesin elinden geldiğince sahip çıkmasını isteyen Olçun şunları söyledi:

"Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte ben de yaklaşık 10 yıldır yaban hayat için doğaya binlerce ekmek bırakıyorum. Koronavirüs vakalarının artması üzerine bu kez yolumuzu Erzurum ovasındaki kuş cennetine çevirdik. Suyun yüzeyine 2 bine ekmek attık. Bunu gören kuşların bölgeye akın etmesi ne kadar doğru bir hareket ettiğimizi gösterdi. Balonların üzerine de defol virüs yazıp bıraktık. Umarım başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada huzur ve barış hakim olur. Aslında yaşamasını bilirsek dünyamız çok güzel."

Etiketler : muhittin olçun martı ekmek pandemi koronavirüs
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