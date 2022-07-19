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19 Temmuz 2022 Salı 17:58:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 17:58:00

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

Etiketler : msb terörle mücadele suriye barış pınarı saldırı
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