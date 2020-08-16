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16 Ağustos 2020 Pazar 12:43:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 13:08:00

Salda Gölü'nden sonra Toros Dağları... NASA paylaştı

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Daha önce Salda Gölü'nü paylaşıp Mars'a benzeten NASA, bu kez de Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini sosyal medya hesabından paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş Antalya'nın Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Ajansın "NASA Earth" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri." notuna yer verildi.

Paylaşımda verilen link ile Antalya ve Türkiye tarımı hakkında genel bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da aktarıldı.

Yazıda, turistlerin Türkiye'nin Antalya ilini güzel Akdeniz tatil beldelerinden dolayı bildiğini ancak kıyı turizminin bölge ekonomisine katkıda bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulandı.

Daha iç kesimlerde ise çiftçiliğin hakim gelir kaynağı olduğu ve kırsaldaki üretimin Türkiye için bel kemiği görevi üstlendiği kaydedildi.

Çoğunluğu aileler tarafından işletilen yaklaşık 3 milyon çiftliğe ev sahipliği yaptığına işaret edilen yazıda, Türkiye'nin dünyanın en büyük yedinci tarım üreticisi olduğu ifade edildi. Ülkedeki iş gücünün yaklaşık dörtte birinin tarım sektörüne katıldığına dikkat çekildi.

Yazıda, uzaydan çekilmiş fotoğrafta yer alan Antalya'nın, mahsul üretiminin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu bilgisine yer verildi.

Fotoğrafta Elmalı ilçesindeki çiftliklerin de görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Elmalı, Türkiye elmasının yaklaşık yüzde 12'sinin yanı sıra yerel nohut aperatif leblebi üretimi yapmaktadır. Çiftliklerin düzeni Antalya ilinin büyük ölçüde dağlık arazisine uygundur. Antalya'nın kuzey sınırını çizen Toros Dağları, ili doğudan batıya doğru yay şeklinde keser. Elmalı ve Korkuteli, Toros Dağları'nın batı sırası olan Bey Dağları'nda yer alır. İki milyondan fazla insan Toros Dağları'nda yer alan köylerde yaşıyor ve ana gelir kaynağı olarak tarıma güveniyor. Arazi nedeniyle çiftlikler tipik olarak küçüktür, yaklaşık 4 hektar veya 10 dönüm."

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