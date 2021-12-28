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28 Aralık 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 18:00:00

Salda Gölü'nde kış güzelliği

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NASA'nın, Burdur'daki Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğini açıklamasından sonra gölün popülerliği daha da arttı.

NASA'nın, Burdur'daki Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğini açıklamasından sonra gölün popülerliği daha da arttı. Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla yaz aylarında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, kış aylarında da ayrı güzelliğe büründü.

Kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Salda Gölü ve çevresinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Eşeler yaylasında, Burdur'a 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre mesafede 1900 metre rakımda bulunan Tınaztepe'deki Salda Kayak Merkezi'nin ziyaretçileri de manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, Salda Gölü manzarasıyla selfi çekti.

Etiketler : Salda Gölü NASA Burdur
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