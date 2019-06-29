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29 Haziran 2019 15:31 | Cumartesi

Salda Gölü bu yıl da ziyaretçilerini 'büyülüyor'

Beyaz kumsalı ve berrak suyuyla "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü, yeni sezonda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve berrak suyuyla "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak anılan Salda Gölü, yeni turizm sezonunda da ziyaretçilerin gözde mekanı oldu.

Bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkati çekiyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve tanıtımlarla gözde turizm bölgeleri arasına giren, geçen yıl 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Salda Gölü, yeni turizm sezonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tatil döneminin başlamasıyla Salda Gölü'ne gelenler, eşsiz doğa güzelliğinde vakit geçirip, ruhlarını dinlendiriyor, fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştiriyor.

"Hiç bu kadar beklemiyordum. Kumun ve suyun rengi inanılmaz"

Ziyaretçilerden Fatma Atik, Salda Gölü'nü görmek için Alanya'dan geldiğini söyledi.

Atik, "Sosyal medyada fotoğraflarını görmüştüm. Tabiat çok güzel. Hoşumuza gitti. Birkaç gün daha kalacağız burada. Burası anlatılmaz yaşanır. Gelip, görülmeli." dedi.

Berlin'den gelen Helin Bereket de Salda Gölü'nü araştırdığını belirterek, "Türkiye'nin Maldivler'i diye geçiyor. Çok değişik. Hiç bu kadar beklemiyordum. Kumun ve suyun rengi inanılmaz. Fotoğraf çekmeye geldim. Güzel fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. İyi vakit geçiriyorum." diye konuştu.

Berlin'den gelen Alexsandre Mayr ise tatilde Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Salda Gölü'nü Ege sahillerine göre daha doğal bulduğunu dile getiren Mayr, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Salda'yı gezmelerini tavsiye edeceğini kaydetti.

"En çok istenilen yer burası oldu"

Fotoğraf sanatçısı Tuncer Erdoğan Eskişehir'den geldiğini ve Salda Gölü'nde çekimler yaptığını kaydetti.

Göldeki görsel zenginliğin çalışmalarına da yansıdığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görseller çok güzel ve insanlar çok beğeniyor. Burada fotoğraf çektirmek için çoğu yerden talep geliyor. Doğal bir yapıya sahip olduğu için insanların da çok hoşuna gidiyor. Son zamanlarda Türkiye'de en çok istenilen yer burası oldu. Türkiye'nin her tarafında burada fotoğraf çektirmek isteyen çiftler var. Burada anılarını ölümsüzleştiriyorlar."

Ziyaretçilerden Osman Sayar da doğa harikası Salda'ya sık sık geldiğini dile getirerek, "Sunduğu görsel şölen insana huzur veriyor. Tabiatın en doğal renkleri burada. Adeta renk cümbüşü. Gelip, görülmeli." dedi.

(AA)

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