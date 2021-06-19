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19 Haziran 2021 Cumartesi 17:22:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 17:22:00

Salda Gölü atlı jandarmaya emanet

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Burdur'da geçen yıl ilk kez Salda Gölü ve çevresinde görev yapan atlı jandarma timi bu yıl da bölgeye gelerek devriye faaliyetlerine başladı.

Atlı jandarma timleri görev süreleri boyunca araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlarken, doğa ve yaban hayatının korunması ve çevre koruma ile ilgili görevleri de yerine getirecek.

Etiketler : salda jandarma atlı
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