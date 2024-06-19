Salatalık buruşması sona eriyor!

Salatalık pek çok insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Ayrıca C ve K vitamini, folik asit ve potasyum gibi vitamin ve mineralleri içeriğinde bulunduruyor.

C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilen salatalık, K vitamini ile kan pıhtılaşmasını düzenlemede yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra kemik sağlığını destekleyebiliyor.

Salatalık sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra lezzetli olarak da ön plana çıkabiliyor. Ancak salatalık buruşması pek hoş karşılanmıyor. Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir yöntem, buruşmuş salatalığın adeta eski haline dönmesine yardımcı olabiliyor.

SALATALIK BURUŞTUYSA BU YÖNTEMİ DENEYİN

Salatalık, su kaybından dolayı buruşabiliyor. Eğer böyle bir sorun oluştuysa, buzlu su yönteminin denenmesi öneriliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;

· Buruşmuş salatalıkların sığacağı büyüklükte bir kap çıkartılır ve içine buz ile su doldurulur.

· Sonra buruşmuş salatalıklar eklenir.

· Ardından birkaç saat buzdolabında bekletilir.

· Bu sayede su kaybından dolayı buruşan salatalıklar suyunu geri kazanabilirler. Bunun sonucunda ise adeta eski hallerine dönebilirler.