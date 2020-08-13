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13 Ağustos 2020 Perşembe 23:37:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 23:37:00

Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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Ajanstan alınan bilgilere göre, Sakarya'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Değirmendere Mahallesi'nde akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada R.K, F.K, C.K, Y.Ö. ve G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağır yaralı G.Ö, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından hastaneye gelen G.Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan F.K. ve C.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada acil servis önünde yaralı yakınları arasında yaşanan kısa süreli arbede nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince hastane çevresi ve olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

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