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29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:13:00

Sakarya'dan dünyaya 6 ayda 85 bin 937 motorlu taşıt satıldı

Kaynak: AA

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Sakarya'da, bu yılın ilk 6 ayında üretilen 102 bin 158 aracın 85 bin 937'si yurt dışına satıldı.

Yılın ilk yarısında 1 milyar 904 milyon 620 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sıradaki yerini korudu.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 1 milyar 711 milyon 377 bin dolarla yine otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

YÜZDE 21'LİK PAYA SAHİP

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-haziran döneminde traktör de dahil üretilen 532 bin 239 araçtan 408 bin 307'si yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 21'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 102 bin 158 aracın yüzde 84,12'sine denk gelen 85 bin 937'sini ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 6 aylık dönemde 89 bin 148 otomobil, 67 kamyonet, 233 otobüs, 353 midibüs, 12 bin 357 traktör olmak üzere toplam 102 bin 158 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 19,1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 561 aracın 472'si ihraç edildi.

İHRACATIN LİDERLERİ

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

KOVID-19 salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurulmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 6 aylık döneminde toplamda 89 bin 148 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 89,5'ine denk gelen 79 bin 802'sini ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verme kararı almıştı. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-haziran döneminde ürettiği 653 aracın 349'unu yurt dışına sattı.

Yılın ilk yarısında 12 bin 357 traktör üreten TürkTraktör ise 5 bin 786 aracını ihraç etti.

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