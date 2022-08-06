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06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40:00

Sakarya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sümbüllü Mahallesi'nden Dikmen istikametine seyreden H.F.C. idaresindeki MEF 6868 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen H.M. yönetimindeki 54 AAC 786 plakalı aracı sollamak isterken karşı taraftan gelen E.K'nin kullandığı KEF 4 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan M.M. (71), M.D. (65) ile C.D.Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Lüks araç kazası Hendek Devlet Hastanesi Trafik kazası
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