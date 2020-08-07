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07 Ağustos 2020 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 00:57:00

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolunda seyreden S.D. yönetimindeki otomobil, Ferizli mevkisinde bir akaryakıt istasyonundan çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 çocuğu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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