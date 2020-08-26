Sakarya'da 4 katlı bir binada yangın çıktı
Kaynak: AA
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve söndürülen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.
Tepekum Mahallesi Belgin Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangında bina kullanılamaz hale geldi, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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