Sakarya Akyazı'da beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk olayı burnu bile kanamadan atlattı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, üçüncü kattan beton zemine düştü. Çocuk, olayı yara almadan atlattı. Düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli bir ailenin 2 yaşındaki çocukları evin balkonunun üçüncü katından yere düştü.
Çocuğun yardımına o sırada binanın önünde bulunan bir kişi koştu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.
Çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAMERADA
3'üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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