Sahillerde can mesaisi

YÜKSEK DALGALAR OLUŞABİLİR

9 günlük bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, Şile plajlarını doldurdu. Hava sıcaklığına rağmen rüzgar ve yüksek dalga boyunun görüldüğü Şile'de, boğulma vakalarının önüne geçmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'ye (İSYÖN) bağlı cankurtaran ekiplerinin de yoğun mesaisi dün başladı. 09.00 ila 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, bot, jet, ATV, ambulans ve drone ile hizmet veriyor.

Cankurtaran Şefi Furkan Mert, "Boğulma vakalarında etrafta bulunan vatandaşlarımız boğulan kişiye müdahale etmek istiyor. Asıl can kayıpları o zaman yaşanıyor. Boğulan vatandaşın can endişesi olduğu için onu kurtaran kişiyi suyun dibine batırıyor" dedi.

SIK SIK UYARI ANONSU YAPILIYOR

Denize giren vatandaşlar da, kıyıdan sık sık uyarılarda bulunan cankurtaranlar sayesinde denize rahatça girdiklerini söylüyor. Bayram tatili boyunca tüm cankurtaranların plajlarda olacağını belirten Şile Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert, "Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı. Mesai saatimiz dışında denize giren 5 kişi maalesef hayatını kaybetti" dedi.