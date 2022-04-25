Sahiller polenle sarıya boyandı
İlkbaharda ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polenler de dökülmeye başladı. 321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin'de birçok noktada polen tozları denizle buluştu.
Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozuyla denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurdu.
Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu.