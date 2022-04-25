Sahiller polenle sarıya boyandı

Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozuyla denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurdu.



Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu.

