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19 Temmuz 2020 Pazar 13:18:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 13:19:00

Sahilde yaralı Caretta Caretta bulundu

Kaynak: IHA

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Hatay'ın Erzin ilçesi sahilinde bulunan yaralı Caretta Caretta tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burnaz sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü Dörtyol Şefliği ekiplerince Erzin ilçesi Burnaz sahilinde bulunan yaralı Caretta Caretta deniz kaplumbağası koruma altına alındı.

Caretta Caretta’nın tedavisi yapılmak üzere Hatay Deniz Kaplumbağası Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildiği, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakılacağı belirtildi.

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