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28 Ekim 2021 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 20:00:00

Sahada sokakta kader birliği

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Tek yumurta ikizi polis kardeşler aynı zamanda yeşil sahalarda hakemlik de yapıyor. Görenleri şaşırtan Burak ve Batuhan Gültek, amatörde toprak sahada başlayan maceralarında ilk kez bir profesyonel karşılaşmada birlikte maç yönetme keyfini de yaşadı.

TERÖRÜN KARANLIK YÜZÜYLE TANIŞTI

Malatya'da yaşayan ve çocuk yaştan itibaren futbola tutkuyla bağlı olan tek yumurta ikizi kardeşler Burak (32) ve Batuhan Gültek (32) polislik mesleğine gönül verdi. Burak Gültek, mesleğinin ilk günlerinde terörün karanlık yüzüyle tanıştı. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında çevik kuvvet polislerinin toplanma noktasında patlayan bombayla yaralandı. Ardından Batuhan da polis oldu tayini Malatya'ya çıktı. Burak Gültek de bir süre sonra görev yeri olan Elazığ'dan Malatya'ya tayinini istedi. İki kardeş, yıllar sonra yine aynı kentte birlikte yaşamaya başladı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALIYOR

Aynı mesleği icra eden Gültek kardeşler, futboldan da kopmadı ve tutkuyla bağlı oldukları hakemlikte klasman yükseldi. Amatörde toprak sahada başlayan maceralarında ilk kez bir profesyonel karşılaşmada birlikte maç yönetme keyfini de yaşadı. Önceki gün Adana'da; '5 Ocak Yeni Adana Stadyumu'nda Adanaspor ile Adıyaman Futbol Kulübü arasında oynanan; 'Ziraat Türkiye Kupası' 3. tur karşılaşmasının orta hakemi Batuhan Gültek, çizgi hakemi de Burak Gültek'ti. İkizler, iyi bir yönetim ortaya koydu. Birbirlerine yardımcı olup, adil bir yönetim sergilediler. Maç sonrasında da her iki takımın oyuncu ve teknik heyeti de Gültek kardeşleri tebrik etti.

Etiketler : terör futbol polis
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