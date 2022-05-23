Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler

Yeşilay'ın "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla bu yıl 10'uncu kez düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nda binlerce bisikletli, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. İstanbul'da tarihi yarımadada gerçekleştirilen tura, yaklaşık 3 bin amatör ve profesyonel sporcu katıldı.