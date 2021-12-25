Sağlık savaşçıları her engeli aşıyor

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25 Aralık 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 18:00:00

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BARTIN'ın Ulus ilçesi Dorucaşahince köyünde rahatsızlanan hasta için ambulans yola çıktı.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Dorucaşahince köyünde rahatsızlanan hasta için ambulans yola çıktı. Ancak ambulans kar nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine UMKE'ye ait paletli ambulans gönderildi. Yola devrilen bir ağaç da sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : bartın umke sağlık çalışanları
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