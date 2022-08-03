Sağanak yağmur geri geliyor!

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi beklenirken İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur etkisini gösterecek. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

YOZGAT 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık