Sağanak esaret

Megakent İstanbul’da dün akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak yüzünden, yollar göle döndü. Biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler de araçlarında mahsur kaldı.



ARACININ ÜSTÜNE ÇIKTI



Pendik'te yoğun yağış nedeniyle Lokman Hekim altgeçidinde su baskını meydana geldi. O esnada alt otomobiliyle geçmekte olan bir vatandaş su birikintisinin içinde mahsur kaldı. Aracının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin kendisine sarkıttığı merdivene tırmanarak kurtuldu.



SIRTLARINDA TAŞIDILAR



Pendik Yenimahalle'de bulunan bir anaokulunda, kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşandı. Okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. Biri hamile 3 öğretmen, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



VİLLAYA YILDIRIM DÜŞTÜ



Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Birçok ilçede de ev ve işyerleri sular altında kaldı. Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çatıda yangın meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler kontrol altına aldı.