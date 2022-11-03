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Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde
03 Kasım 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 16:30:00

Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde

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ANTALYA'nın önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen tarihi Saat Kulesi'nin orijinal yapısında 1930'lu yıllardaki fırtınada yıkılan kubbesi, 90 yıl sonra 5 saatlik çalışmayla yerine konuldu. 4,5 tonluk kubbenin altına, mekanizması çalınan tarihi saatten geri kalan çan ve 40'ar kiloluk kurşun ağırlıkları da yerleştirildi.

ANTALYA'nın önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen tarihi Saat Kulesi'nin orijinal yapısında 1930'lu yıllardaki fırtınada yıkılan kubbesi, 90 yıl sonra 5 saatlik çalışmayla yerine konuldu. 4,5 tonluk kubbenin altına, mekanizması çalınan tarihi saatten geri kalan çan ve 40'ar kiloluk kurşun ağırlıkları da yerleştirildi.

Tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'nda, 2'nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin restorasyonu için proje hazırlandı. Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen kulenin restorasyon projesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylandıktan sonra ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan şirketin üstlendiği restorasyonda, süre 300 gün olarak belirlendi. Şubat ayı ortalarında başlayan restorasyonun 10 Aralık'ta bitirilmesi gerekiyor. Restorasyon sözleşme bedelinin 1 milyon 229 bin 546 TL olduğu açıklandı. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait kuledeki restorasyon projesi, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB) yürütülüyor.

KUBBESİ FIRTINADA YIKILMIŞ

Restorasyon sırasında Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in 19'uncu yüzyıl başlarında hediye ettiği tarihi saat ve mekanizmasının kaybolduğu, yerine de plastiğinin takıldığı belirlendi. Kulede 1930'lu yıllarda fırtına nedeniyle düşen kubbenin yerine 1960'larda inşa edilen imitasyon dendanların tamamı kaldırıldı. Tarihi yapının orijinalindeki kubbenin imalatı tamamlandıktan sonra restorasyon ekibi, bugün saat 04.00 itibarıyla saat mekanizmasına ait çan, 40'ar kiloluk 2 kurşun ağırlık ve 4,5 tonluk kubbenin, kulenin tepe kısmına yerleştirilmesi işlemi başlattı. 5 saat süren çalışmalar sonrasında çan ve kubbe, vinçle 20,3 metre yüksekliğindeki kulenin tepesine yerleştirildi. Kule, 90 yıl sonra yeniden kubbeli yapıya dönüştü.

6 METRE ÇAPINDA, 4,5 TON AĞIRLIĞINDA

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birimi'nden koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, 1900'lü yılların başında inşa edilen kulede 1930'lu yıllardan sonra yaşanan fırtına nedeniyle kubbenin yıkıldığını belirterek, 6 metre çapında, 4,5 ton ağırlığında kurşun, ahşap gibi malzemelerle orijinaline uygun şekilde imalatının yapılarak, yerine taşındığını açıkladı.

İMİTASYON DENDANLARDAN KURTULDU

Antalya için bugünün tarihi olduğunu belirten Karabayram, "Saat Kulesi imitasyon dendanlarından kurtuldu. Kubbenin yerindeki montaj süreci başlayacak. Önümüzdeki günlerde de valimiz Ersin Yazıcı başkanlığında açılış yapılacak. Şu an en önemli konulardan biri; orijinal saatine uygun saatin de getirilip montajının yapılmasıydı. Bununla ilgili de çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kule bugüne kadar tepesindeki imitasyon dendanlarla fotoğraflara konu olmuştu. Artık bu güzel yapı tarihin bize emanet ettiği şekliyle tekrar hayat bulacak" dedi.

Etiketler : Saat Kulesi kıble ANTALYA
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