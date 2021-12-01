VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
DSÖ'den 'salgınların önlenmesi için hükümetler arası müzakere kurulu' kararı
İsmail Demir: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatları yapıldı
Bakan Bilgin 'Zam' anketini paylaştı
Yozgat'ta kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü
Erzurum beyaza büründü
Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Rusya'dan Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine yeşil ışık
Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek
Türk müziği eğitimini, geleceğe taşıyacak bir iş birliği protokolü imzalandı
Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti: Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması
MİT'ten operasyon: Çukur eylemlerinin planlayıcıları etkisiz hale getirildi
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı
Ermenistan'dan Rusya'ya sitem: Bize sahip çıkmıyor
Türkiye'den Mısır'a flaş Doğu Akdeniz teklifi!
Aşının Omicron'a karşı etkisi ne?
Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Ünleri 65 ülkeye yayıldı
01 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 17:00:00

Rüzgarın yönüne doğru dönen ev

ABONE OL

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, raylı sistem üzerine kurduğu 28 metrekarelik prefabrik dönen evi, istediği yönde sabitleyebiliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, raylı sistem üzerine kurduğu 28 metrekarelik prefabrik dönen evi, istediği yönde sabitleyebiliyor. Ahmet Koca "Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor ben tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum" dedi.

Fethiye ilçesinde yıllarca esnaflık yapan 64 yaşındaki Ahmet Koca, emekli olduktan sonra 2007'de Seydikemer ilçesinin 1200 rakımlı Yayla Patlangıç Mahallesi'ne yerleşti. Önce karavana merak saran ancak eşinden destek göremeyen Koca, bahçesine dönen bir ev yapmaya karar verdi. Çevresindekilerin "yapılamaz" demesine rağmen kararından vazgeçmeyen Koca, kendi tasarladığı dönen evi yapmaya başladı. Koca, raylı sistem üzerine işçiliğinin büyük bölümünü de kendi yaptığı prefabrik evi yerleştirdi. Evin içerisine ahşap döşeyen Koca, 28 metrekarelik evi elektrikli motor yardımıyla kendi etrafından döndürüp sabitleyebiliyor. Koca, içerisinde bir evde bulunan her şeyin yer aldığı dönen evinde misafirlerini ağırlıyor.

Ahmet Koca, hayalini kurduğu evi yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. Evini istediğinde güneşe karşı, istediğinde rüzgarın yönüne göre çevirebildiğini anlatan Koca, şöyle konuştu: "Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor ben tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum. Misafirlerim, arkadaşlarım geldiğinde burada ağırlıyorum. İnsanlar beğeniyor. Dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor. Ben de keyif alıyorum. Hobi amaçlı yaptım. Ticari amacım yok. Sadece misafirlerimle sohbet ediyorum. Oturduğum evi böyle yapacaktım, herkes karşı çıkınca buraya yaptım. 'Yapamaz' diyenlere örnek oldu. Hız ayarını yapıyorum. Yavaş ya da biraz daha hızlı. En ideali yavaş dönmesi." İleride güneş paneli de koyup kendi elektriğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Koca, mekanizmanın evin içerisindeki malzemeler ve insanlarla yaklaşık 10 tonu taşıyabildiğini ifade etti. Evi ziyaret eden Zekeriya Şahin ise daha önce yol kenarından geçerken döndüğünü fark ettiği evin içerisinde çay içmekten keyif aldığını belirtti. İlk defa dönen bir evde çay içtiğini aktaran Şahin, "Camdan dışarıya bakıncaya kadar evin içerisinde döndüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz. Ahmet amca bu yaşta hayalini yapmak için mücadele etmiş. Kendisi de mutlu. Benim için de farklı bir tecrübe oldu. İnsanlar gelip görsünler. Hayallerinin peşinden gitsinler" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Rüzgarın yönüne doğru dönen ev Muğla Seydikemer ilçesi Ahmet Koca
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Karalara büründü

Karalara büründü
İhaneti affetti

İhaneti affetti
Yeniden Bir Aradalar

Yeniden Bir Aradalar
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
5 ayda 3. ayrılık

5 ayda 3. ayrılık
En ‘Etkileyici' gala

En ‘Etkileyici' gala
Adana'ya hayran kaldı

Adana'ya hayran kaldı
Hastanelik oldu

Hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER