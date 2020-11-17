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17 Kasım 2020 Salı 13:05:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 15:28:00

Rüyası sayesinde zengin oldu

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Amasya'da yaşayan çiftlik sahibi Ahmet Karan, uzun yıllar başta elma olmak üzere çeşitli meyveleri yetiştirmesine rağmen istediği geliri elde edemedi.

Meyvecilikten ümidini kestiği sırada rüyasındaki "Daha ne duruyorsun, hünnap dik" sesiyle irkilmesi sonrası bu meyveyi yetiştirmek için araştırmalar yapıp harekete geçen Ahmet Karan, 8 yılda 13 bin adet hünnap dikerek 600 ton ürün sattı. Çiftliğini Türkiye'nin en büyük hünnap üretim merkezlerinden biri yapan Karan, elmasıyla anılan şehri bu yıl kilosunu 5 liradan sattığı hünnabın başkentine dönüştürdü.

Çinliler'in milyonlarca ton üretip bitkisel ilaç yapımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullandıkları bu meyvenin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak ve katma değerini artırmak amacıyla girişimlerini sürdüren Karan, hiç şeker içermeyen püresi ile içindeki bütün şifayı barındıran pekmezinden üretmeye başladıklarına ayrıca lokumu içinde deneme yaptıklarını anlattı.

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