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24 Aralık 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 18:30:00

Rutubetten nefes alamıyorlar... Mağarada aile dramı

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Bursa'da 8 ay önce işten çıkartılan Mustafa Kayalar, eşi ve üç yaşındaki kızıyla birlikte mağarayı andıran bir depoda yaşam mücadelesi veriyor. 2 metrekarelik depoda farelerin arasında yatıp kalkan, ısınmak için ateş yakan aile sıcak bir yuva hayali kuruyor.

KAYINVALİDESİ EVDEN ATTI

Bursa Osmangazi'de yaşayan Mustafa Kayalar 8 ay önce işten çıkartıldı, bir daha iş bulamadı. Parası olmadığı için oturdukları evi boşaltıp kayınvalidesinin yanına sığındı. İş aramaya devam eden Kayalar, uzun süre çalışacak yer bulamadı. Tartıştığı kayınvalidesi tarafından evden çıkarılan Mustafa Kayalar, kendisi gibi evi olmayan annesinin yanına, Setbaşı Mahallesi'ndeki Gökdere'nin kenarında harabeye dönmüş metruk binanın 2 metre genişliğinde 1.5 metre yüksekliğindeki depoya sığındı.

YÜREKLERİ BURKAN MANZARA

Yaklaşık 3 aydır burada kalan 7 kişilik aileye, bir hayırsever yardım ederek evini açtı. Hayırseverin evine gelen Kayalar, daha sonra annesinin gitmesini istemesi üzerine eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte yeniden mağarayı andıran depoya döndü. Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yaşamak zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor. Dilara Kayalar, "Böcekler var. Ellerimiz ayaklarımız yara içinde oluyor. Kızımın omzunda yara çıktı. Fareler dolaşıyor etrafta" dedi.

Etiketler : Bursa Osmangazi rutubet
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