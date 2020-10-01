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01 Ekim 2020 Perşembe 09:39:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 09:39:00

Rus turistler ahtapot turşusuna yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: DHA

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Antalya'ya gelen Rus turistler bölgede yapılan ahtapot turşusunu çok sevdi. Ruslar litresi 20 liradan satılan turşuya yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya'da yumurtadan ahtapota kadar 239 çeşit turşu kuruluyor. Özellikle sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi gösterilirken, ahtapot turşusunun 10 litresi 200 TL'den satılıyor.

Antalya'da birbirinden farklı turşu çeşitleri yoğun talep görüyor. Antalya'da restoran işleten Mustafa Hazar, çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 239 çeşit turşu kuruyor. Hazar, sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi olduğunu, ahtapot turşusunun 10 litresini 200 TL'den sattığını söyledi.

Muratpaşa ilçesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 239 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının vitrinlerini turşularıyla doldurdu.

DHA'da yer alan habere göre Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, salatalık, C vitamini ağırlıklı tropik meyve turşularına ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Hazar, şu şekilde konuştu:

"Acılı turşu suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir, bağırsaklara çok faydalıdır. Turşularım tamamen butik üretim ve kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzunun tansiyona iyi geldiğini ve düşürdüğünü Canan Karatay hoca da açıkladı."

"RUSLAR AHTAPOT TURŞUSUNA BAYILDI"

Ahtapot turşusunun çok ilgi çektiğini anlatan Hazar, "Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. 'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın' dedim ve yaptım. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Antalya'da yaşayan Ruslar ahtapot turşusunu yaptığımı duyunca gelip aldılar ve çok beğendiler. Şimdi sürekli kurmaya başladım" diye konuştu. Hazar, 10 litrelik ahtapot turşusunu 200 TL'den sattığını aktardı.

Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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