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29 Temmuz 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 17:30:00

Römork havuz

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VAN'ın Erciş ilçesinde 35 yıldır çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu (50), havaların ısınmasıyla tarım işlerinde kullandığı traktörün römorkunu su doldurarak havuza çevirdi. Kasımoğlu, çocukları ve yeğenleriyle römorkun içindeki havuzda serinledi.

VAN'ın Erciş ilçesinde 35 yıldır çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu (50), havaların ısınmasıyla tarım işlerinde kullandığı traktörün römorkunu su doldurarak havuza çevirdi. Kasımoğlu, çocukları ve yeğenleriyle römorkun içindeki havuzda serinledi.

Çelebibağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu, serinlemek için traktörünün römorkuna su doldurup, havuz haline getirdi. Kasımoğlu, sıcaklığının artmasıyla çocukları ve yeğenleriyle naylon brandayla kaplı römorkta serinledi. Yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Kasımoğlu, "Daha önce havaların bu derece ısındığını pek görmedim. Bu yıl aşırı sıcaklar çalışmalarımızı da etkiliyor. Evimin önündeki 15 bin metrekare arazime buğday ektim. Buğdayların gelişmesi için etrafındaki otları biçiyorum. Aşırı sıcaklar beni ve çocuklarımı bunalttı. Ben de tarım işlerinde kullandığım traktör römorkunu naylon döşeyerek bir havuz oluşturdum. Ben, çocuklarım ve yeğenlerim sıcaklardan kaçıp kendimizi bu havuza atıyoruz. Serinlememek için inanılmaz bir kaynak, çocuklar için ise büyük bir eğlence oldu" dedi.

Etiketler : Römork havuz van erçiş havuz
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