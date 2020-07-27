Roman müzisyenler maharetlerini sergiledi

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:44:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:54:00

Roman müzisyenler en çok oyu almak için maharetlerini sergiledi

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Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Roman müzisyenlerin performansları halk oylamasına sunulacak, en çok oyu alan Roman grubu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ödüllendirilecek.

Edirneli Roman müzisyenler Bakanlığın Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası Projesi kapsamında maharetlerini sergiledi.

Meriç Nehri kenarındaki Protokol Evi bahçesinde performansları kamera ile kaydedilen müzisyenleri izleyenler de onlara danslarıyla eşlik etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de grubun performansını izledi.

Proje koordinatörü Gaye Yardımcı, AA muhabirine, proje kapsamında 20 kentte Roman müzisyenlerin vereceği konserleri kaydedeceklerini söyledi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale'deki çekimleri tamamladıklarını ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti:

"Proje Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin koordinatörlüğünde oluşturuldu. Salgında sıkıntıya giren Roman müzisyenleri bir nebze de olsa rahatlaması için. Projenin birinci ayağında 20 pilot il seçildi, 400 müzisyen kendi illerinin özel parçalarıyla mini konserler verecekler.

Bütün illerin çekimleri bittikten sonra Müzik Hayattır ve Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitelerinde her ilin konserini yayınlayacağız. Konserleri halkın beğenisine sunacağız. En çok oyu alan ekibe sayın bakanımız ve milletvekilimiz birer hediye taktim edecekler. Kurban bayramından sonra 20 ili tamamlayarak eylül ayında da bu konserleri yayınlamayı, halkımızın beğenisine sunmayı düşünüyoruz."

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