Roman gitarla tanıştı

Can Bonomo, beş aylık oğlu Roman'ın gitar ile ilgilendiği anları sosyal medyada paylaştı. Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı oğlunu gitarla tanıştırdı. Roman ile birlikte müzik yaparken çekilmiş karesini paylaşan Bonomo, gönderisine ''Çok hisli çalıyor. Perişan etti bizi vallahi" notunu düştü.