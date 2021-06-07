Robertli çoban

Tunceli'nin yüksek kesimli yaylalarında ailesiyle birlikte geçimini sağladığı sırada hazırlandığı TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp Amerikan Robert Lisesi'ne yerleşmeyi başaran Mahir Gündoğdu, bu yıl mezun oluyor. Türkiye birinciliğiyle yerleştiği Robert Lisesi'nin ardından Mahir, şimdi 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası'nda koyun güderek, Tilburg Üniversitesi'ne girmek için çalışıyor.



YILLIK 12 BİN EURO GEREKİYOR

Koyun gütmenin yanı sıra, süt sağıp, peynir üreten Gündoğdu, aynı zamanda başvuruda bulunduğu Hollanda'nın sanat, sosyal bilimler, hukuk, ekonomi ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlaşmış Tilburg Üniversitesi'ne girmek için, denklik sınavına hazırlanıyor. Gündoğdu, Tilburg Üniversitesi'nin başvurusunu onayladığını, orada okuyabilmesi için ise, yıllık 12 bin euroya ihtiyacı olduğunu söyledi.

EVİ YOK ÇADIRDA KALIYOR



22 yaşındaki Mahir Gündoğdu, "Yaylada yaşamak gerçekten çok zor. Evimiz yok, bir çadırda kalıyoruz. Günde iki kez olmak üzere, 5 saat boyunca koyun sağıyoruz. Çobanımız koyunları gece güdüyor, ben de gündüz güdüyorum. Annem babamla tulum peyniri yapıyorum. İş aralarında ise, yanımda getirdiğim kitaplarla ders çalışıyorum, roman okuyorum" dedi.