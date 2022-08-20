VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da Alparslan Türkeş Ülkü Ocağı'na saldırı
Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması: Fiyatları aşağı çekeceğine inanıyoruz
Bahreyn plastik poşet imalat ve ithalatını yasakladı
Çaldıkları para kasasını bebek arabasına koyup kaçtılar
Başkan Erdoğan açıkladı: Kuru üzüm taban fiyatı 27 lira
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundular
Rize'de tur otobüsü devrildi: 25 yaralı
Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yakında Cezayir'i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan'ın son bir aylık kritik diplomasi trafiği
"Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacakla...
Schengen vizesi başvurularındaki sıkıntılar seyahat acentelerini zorluyor
Karadeniz gazı, 'rekorların projesi' olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması
Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim"
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı
"Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi"
"Bu çapsızlarla milletin alacağı yol yoktur"
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
F-16'lar nasıl modernleştirilecek?
20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:50:00

Rize'de turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 25 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

Etiketler : rize tur otobüsü kaza
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
Senfoni konseri albüm oldu

Senfoni konseri albüm oldu
Peker'i görenler tanıyamadı

Peker'i görenler tanıyamadı
14 saat açlık

14 saat açlık
Eğlence sırası Sefo'da

Eğlence sırası Sefo'da
Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik

Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik
Çocukların eğlence günü

Çocukların eğlence günü
“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes