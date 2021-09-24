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24 Eylül 2021 Cuma 11:41:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 11:41:00

Rize'de skandal görüntüler! Küçük kızın "korkuyorum" sözlerine aldırmadı

Kaynak: DHA

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Rize'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Kızın "Korkuyorum" sözlerine aldırmayan amca yeniden ateş etmesini istedi.

RİZE'de Mustafa A., 8 yaşlarındaki Şevval isimli yeğenine verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Rize'de kaydedildi. Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti. Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

Etiketler : RİZE Mustafa A Şevval SİLAH
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