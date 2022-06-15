Rize'de şiddetli yağış etkili oldu: Araçlar çamura saplandı

Rize'de şiddetli yağış etkili oldu: Araçlar çamura saplandı

Rize Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağış sonrasında menfezlerin tıkandığı ve kara yolunun rüsubat birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Geçici olarak kapatılan yol, Rize Özel İdaresi ekipleri tarafından iki saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar çıkarıldı.

Yetkililer, vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi.