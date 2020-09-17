Rize'de karantinayı ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirildi
Rize'de karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 kişi yurda yerleştirildi.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (KOVID-19) kurallarına uymayan 15 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği ifade edildi.
Öte yandan, Çayeli ilçesinde KOVID-19 denetimleri kapsamında yapılan kontrollerde, oyun oynatan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden işletmelere ve toplam 9 kişiye idari işlem uygulandığı kaydedildi.
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