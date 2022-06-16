Rize'de çay turizmi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, çiftçiler tarafından özenle hazırlanan örnek çay bahçeleri, turistlerin gözde mekanları arasına girdi. Tatillerini doğayla baş başa geçirmek için Rize'yi tercih eden turistler, çay hasadını birebir deneyimleme şansı yakalıyor. Haremtepe köyündeki örnek çay bahçesini ziyaret edenler, yöresel kıyafetler giyip çay makasıyla hasat yapmaya çalışıyor.

