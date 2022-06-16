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16 Haziran 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 15:30:00

Rize'de çay turizmi

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, çiftçiler tarafından özenle hazırlanan örnek çay bahçeleri, turistlerin gözde mekanları arasına girdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, çiftçiler tarafından özenle hazırlanan örnek çay bahçeleri, turistlerin gözde mekanları arasına girdi. Tatillerini doğayla baş başa geçirmek için Rize'yi tercih eden turistler, çay hasadını birebir deneyimleme şansı yakalıyor. Haremtepe köyündeki örnek çay bahçesini ziyaret edenler, yöresel kıyafetler giyip çay makasıyla hasat yapmaya çalışıyor.

Etiketler : çay turizmi Rize Çayeli ilçesi
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