Rize'de ahırdan kaçan boğa vatandaşları kovaladı
Kurbanlık boğadan kaçan vatandaşların ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.
Rize'nin Kendirli beldesinde, ahırda kesileceği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.
VATANDAŞLARI KOVALADI
Sahipleri sopayla yere vurarak yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovalarken, çevrede bulunanlar da ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı.
Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı.
UYUŞTURUCU İĞNE ATILDI
Kaçarak çay bahçesine giren boğa, uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.
Öte yandan boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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