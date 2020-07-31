Rize'de ahırdan kaçan boğa vatandaşları kovaladı

Rize'nin Kendirli beldesinde, ahırda kesileceği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.



VATANDAŞLARI KOVALADI

Sahipleri sopayla yere vurarak yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovalarken, çevrede bulunanlar da ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı.

Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı.

UYUŞTURUCU İĞNE ATILDI



Kaçarak çay bahçesine giren boğa, uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Öte yandan boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.