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12 Ocak 2021 Salı 22:40:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 17:10:00

Resim sevdalısı küçük çoban

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Konya‘nın Halkapınar İlçesi'nde derslerinden arta kalan zamanlarında, hayvancılıkla uğraşan babasına yardım eden 13 yaşındaki Fahri Tezcan, koyun otlatırken resim de yapıyor.

Küçük çoban, “Koyunlarımı, kuzularımı, çoban köpeğini, tarlaları çiziyorum. En büyük hayalim iyi bir ressam olmak" dedi. Tezcan, babasıyla koyun otlatırken bir taraftan da resim yaparak vaktini değerlendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Benimle aynı işi yapan arkadaşım olmadığı için kardeşlerimle oynuyor ve odamda yalnız kaldığımda resim çiziyorum. Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulunda resim öğretmenimden bazı çizim teknikleri öğrendim. Derslerim ile ev işleri ve çobanlıktan arda kalan zamanlarımda resim çiziyorum. Resimlerimde daha çok hayatımdaki sevdiğim şeyleri çizmeyi tercih ediyorum. Koyunlarımı, kuzularımı, çoban köpeğini, tarlaları çiziyorum. En büyük hayalim iyi bir ressam olmak." Pastel ya da sulu boya yerine renkli boya kalemleriyle resim yapmayı tercih ettiğini dile getiren Tezcan, koyun ve kuzuları da severek otlattığını anlattı. - Okuldaki resim yarışmalarında dereceleri var Baba Yusuf Tezcan da oğluyla koyun otlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çobanlıkta en büyük destekçisinin oğlu Fahri olduğunu belirten baba Tezcan, "Çobanlığı babamdan öğrendim, oğlum da benden öğreniyor. Oğlum benim işlerimde hem elim hem ayağım. Hayvanlarımıza bakıyor, otlatıyor, her işimde yardımcı oluyor." dedi. Oğlunun resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Tezcan, şunları kaydetti: "Alışverişe gittiğim zaman bana resim defteri, boya kalemi gibi resimle ilgili araç gereç siparişleri verir. Almadan gelirsem üzülür. Alacağım günü de iple çeker. Çünkü akşamları evde, kırda, bayırda, boş zamanlarında hep resim çizer. Okulundaki resim yarışmalarında aldığı dereceler var."

Etiketler : resim çoban yaşam
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