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11 Şubat 2022 Cuma 20:19:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 20:19:00

'Rent a car' dolandırıcılarından akıl almaz tuzak: 1 milyonluk vurgun yaptılar

Kaynak: İHA

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Müşterilere kiraladıkları araçlara zarar verip, depozito ve araç masrafı isteyen “rent a car” dolandırıcıları yakalandı. Şüphelilerin kiraladıkları araçlara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, bu yöntemle 80 kişiyi 1 milyon TL'sini dolandırdıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da iki araç kiralama firmasının müşterilerini akıl almaz bir tuzakla dolandırdığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen çok sayıda ihbar sonrası, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

KENDİ ARAÇLARINA ZARAR VERİP, ÜCRETİNİ MÜŞTERİDEN İSTEMİŞLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulunan vatandaşlar o firmalardan araç kiraladıktan bir süre sonra, araçlarında çizikler ve çeşitli hasarlar gördüklerini ancak bu hasarları kendileri vermedikleri halde firmaların depozito ve tamir masrafı talep ettiklerini söyledi. Şüphelileri takibe alan ekipler, şüphelilerin kiraladıkları araçları GPS yardımıyla buldukları ve çeşitli zararlar vererek ücretlerini vatandaştan istediğini belirledi. Şüphelilerin kiraladıkları araçlara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

7 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve delillerin toplanmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Küçükçekmece, Silivri, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde önceden belirlenen tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

80 KİŞİYİ 1 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Araç kiraladıktan bir süre sonra araçları iade etmeye gelen mağdurlara "Araçta hasar var. Depozitonuzu vermeyeceğiz" diyen şüphelilerin bu yöntemle 80 kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin bazı müşterilere ise boş senetler imzalatarak bu senetleri yüklü miktarda meblağlarla doldurdukları öğrenildi.

"PROVİZYON BİR TÜRLÜ HESABIMIZA GEÇMEDİ"

Kiralama şirketi tarafından dolandırılan Emrah Alp, "Geçen yıl araç kiraladım. 10 günlüğüne kiraladık. Bizden 9 bin TL para istediler. Arabayı teslim ederken bizden provizyon kestiler. 7 iş günü içerisinde bunu ödeyeceğiz dediler ama sürekli ertelediler. Daha sonra onların yerine gittiğimizde dolandırıcı olduklarını öğrendik. O para bir türlü hesabımıza geçmedi. Allah razı olsun, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hepsini yakalamış. Onlara teşekkür ederim" dedi.

"ZARARI BİZDEN TAHSİL ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Bir diğer mağdur Cumali Kara ise, "500 TL'ye anlaştık, 3 bin TL de provizyon aldılar. Aracı bırakacağımız zaman, araçta hasarlar tespit ettim. İnternet sitelerini araştırdığımda dolandırıcı olduklarını anladım. Aracı bıraktığımda benden 3 bin TL artı 6 bin TL araç masrafı çıkardılar. Ben de parayı vermeden direkt çıktım ve provizyonum onlarda kaldı. Ben araca hiçbir zarar vermedim. Direkt polisi aradım. Aracın sağ ve ön kapıyı bir de kaputunu kırdılar. Bu zararı da bizden tahsil etmeye çalıştılar, öyle de oldu zaten" diye konuştu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Emrah E.(32), Ahmet E.(26), Baran E.(22), Engin D.(29) Yusun E.(33), Doğukan K.(23) ve Burak Ş.(29), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : istanbul Kiralama şirketi dolandırıcılık
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