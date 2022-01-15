Renkleri inanılmaz... Avustralya'da görüntülendi

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15 Ocak 2022 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 10:51:00

Renkleri inanılmaz! Battaniye ahtapotu Avustralya'da görüntülendi

Kaynak: TRT Haber - NTV

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En son 2002 yılında görüntülenen ve oldukça nadir bir tür olan battaniye ahtapotu, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nde görüntülendi.

Nadir görülen battaniye ahtapotu, Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Büyük Set Resifi'nde dalgıç Jacinta Shackleton'ın kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Shackleton, "Bugün dalışta inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. En son 2002'de görülmüştü" dedi.

"RENKLERİ İNANILMAZDI"

Shackleton, nadir görülen bu ahtapota rastladığı için çok şanslı hissettiğini söyledi:

"Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapotuyla karşılaşmamdan birkaç görüntü paylaşıyorum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma, çok minnettarım."

BATTANİYE AHTAPOTU NEDİR?

Tremoktopus, subtropikal ve tropikal denizlerde orta sularda ortaya çıkan dört tür içeren pelajik sefalopod cinsidir.

Genellikle battaniye ahtapotu olarak bilinirler ve yetişkin dişilerin sırt ve sırt yanı kollarını bağlayan uzun, şeffaf ağlardan ötürü bu adı almışlardır.

Diğer kollar çok daha kısadır.

Dişilerin boylarının 2 metreye kadar ulaşır.

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