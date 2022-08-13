Rekortmen Türk: Su orucuyla 10 bin metre tırmandı

10 bin metre tırmanan Muammer Yılmaz, sıradışı yolculuğunu "Tırmanışım 50 bin basamak 3 bin 300 kata tekabül ediyor,. Sadece su ve temiz havayla, çok yavaş yürüyerek bunu başarabildim" dedi.



Çevre kirliliğine dikkat çekmek için sıfır atıksız yürüyüş yapan Muammer Yılmaz'ın belgeseli çekilecek.

