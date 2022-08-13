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13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00:00

Rekortmen Türk: Su orucuyla 10 bin metre tırmandı

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Fransa'da doğan 46 yaşındaki Türk gezgin Muammer Yılmaz, bir ilki başardı. Yılmaz, Tour du Mont-Blanc yürüyüş rotasını yemek yemeden sadece su içerek ayakkabısız bir şekilde 11 günde tamamladı.

10 bin metre tırmanan Muammer Yılmaz, sıradışı yolculuğunu "Tırmanışım 50 bin basamak 3 bin 300 kata tekabül ediyor,. Sadece su ve temiz havayla, çok yavaş yürüyerek bunu başarabildim" dedi.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için sıfır atıksız yürüyüş yapan Muammer Yılmaz'ın belgeseli çekilecek.

Etiketler : fransa muammer yılmaz yürüyüş
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