Rekortmen Türk: Su orucuyla 10 bin metre tırmandı
Fransa'da doğan 46 yaşındaki Türk gezgin Muammer Yılmaz, bir ilki başardı. Yılmaz, Tour du Mont-Blanc yürüyüş rotasını yemek yemeden sadece su içerek ayakkabısız bir şekilde 11 günde tamamladı.
10 bin metre tırmanan Muammer Yılmaz, sıradışı yolculuğunu "Tırmanışım 50 bin basamak 3 bin 300 kata tekabül ediyor,. Sadece su ve temiz havayla, çok yavaş yürüyerek bunu başarabildim" dedi.
Çevre kirliliğine dikkat çekmek için sıfır atıksız yürüyüş yapan Muammer Yılmaz'ın belgeseli çekilecek.