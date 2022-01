Rekortmen dedenin sırrı antrenör eşi

2013'te Türkiye Masterler Turnuvası'nda 2 bin metre engelli koşuda şampiyonluğu kazanıp kategorisinde rekor kıran Demirhan, 2014'te de Romanya'daki Balkan Turnuvası'nda yine aynı kategoride Balkan rekorunun sahibi oldu.

2019'da İstanbul'daki Kapalı Salon Atletizm Masterler Şampiyonası'nda ise 70 yaş gurubunda 400, 800, 1500 ve 3 bin metrede şampiyon olan Demirhan, 800, 1500, 3 bin metrede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu, en son eylülde İtalya'daki Avrupa Masterler Şampiyonası'nda da 800 metrede birinci, 1500 metrede üçüncü, 3 bin metrede ikinci oldu. Demirhan, şimdi ise şubatta düzenlenecek 2022 Türkiye Masterler Şampiyonası'na hazırlanıyor. Demirhan, tüm başarılarını, her koşulda kendisine destek veren, beslenme ve antrenman programlarını düzenleyen 50 yıllık eşi Gülizar'a borçlu olduğunu söyledi. Evlendikten sonra antrenmanlara beraber gitmeye başladığını belirten Demirhan, eşinin zamanla antrenman ve beslenme programlarına aşina olduğunu ve antrenörü haline geldiğini ifade etti.

Yarım asırdır eşinin her turnuvada yanında olduğunu kaydeden Demirhan, "Antrenörüm, her şeyim eşimdir. Antrenmanlarda, yememde, içmemde, her şeyimde programlı bir şekilde beni yarışlara hazırlar. Benden önce programları o belirler. 'Şunu giyeceksin, şunu yiyeceksin, şu saatte uyuyacaksın.' der. Yurt içi, yurt dışı tüm seyahatlerde hep yanımdaydı. Kazandığım madalyalarda benden fazla onun emeği vardır. Eşime ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

Turnuvalardan önce eşinin kendisiyle rakip koşucuları analiz ettiğini anlatan Demirhan, yarış sırasında sürekli kendisine taktik verdiğini, uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.