VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Piyasalardaki oynaklığın azaltılması için tedbirler alınacak
Şentop: Gençlerimizden ümitliyiz
Türkiye ve Bangladeş arasında güvenlik alanında iş birliği
Türkiye'de 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
Bakan Akar: 2021'de 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
İran ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul Havalimanı ile 32,4 milyar avro kazandırıldı
5'inci denizaltının Komuta Kontrol Sistemi de teslim edildi
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Sabancı suikastının üzerinden 26 yıl geçti
"Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz"
WhatsApp'tan profil fotoğrafı sürprizi
Tehlikeli yolculuğa para cezası
Bu koroda müzikten anlayan yok
Yaşlanmamak için ayakkabı boyuyor
Rekortmen dedenin sırrı antrenör eşi
Dersten sonra iyilik mesaisi
Kara Vaha'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını istiyor
Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı
Nazara dövmeli çözüm
Annesinin kopyası çıktı
Korkudan eve kapandı
08 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 19:30:00

Rekortmen dedenin sırrı antrenör eşi

ABONE OL

Konya'da, parkurlarda "Dede" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki milli koşucu Ali Demirhan'ın antrenörlüğünü eşi Gülizar Demirhan yapıyor. Rekortmen Dede, 57 yıllık atletizm hayatında 100'e yakın madalya kazandı, 4 kez Türkiye, 1 kez Balkan rekoru kırdı.

2013'te Türkiye Masterler Turnuvası'nda 2 bin metre engelli koşuda şampiyonluğu kazanıp kategorisinde rekor kıran Demirhan, 2014'te de Romanya'daki Balkan Turnuvası'nda yine aynı kategoride Balkan rekorunun sahibi oldu.

2019'da İstanbul'daki Kapalı Salon Atletizm Masterler Şampiyonası'nda ise 70 yaş gurubunda 400, 800, 1500 ve 3 bin metrede şampiyon olan Demirhan, 800, 1500, 3 bin metrede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu, en son eylülde İtalya'daki Avrupa Masterler Şampiyonası'nda da 800 metrede birinci, 1500 metrede üçüncü, 3 bin metrede ikinci oldu. Demirhan, şimdi ise şubatta düzenlenecek 2022 Türkiye Masterler Şampiyonası'na hazırlanıyor. Demirhan, tüm başarılarını, her koşulda kendisine destek veren, beslenme ve antrenman programlarını düzenleyen 50 yıllık eşi Gülizar'a borçlu olduğunu söyledi. Evlendikten sonra antrenmanlara beraber gitmeye başladığını belirten Demirhan, eşinin zamanla antrenman ve beslenme programlarına aşina olduğunu ve antrenörü haline geldiğini ifade etti.

Yarım asırdır eşinin her turnuvada yanında olduğunu kaydeden Demirhan, "Antrenörüm, her şeyim eşimdir. Antrenmanlarda, yememde, içmemde, her şeyimde programlı bir şekilde beni yarışlara hazırlar. Benden önce programları o belirler. 'Şunu giyeceksin, şunu yiyeceksin, şu saatte uyuyacaksın.' der. Yurt içi, yurt dışı tüm seyahatlerde hep yanımdaydı. Kazandığım madalyalarda benden fazla onun emeği vardır. Eşime ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

Turnuvalardan önce eşinin kendisiyle rakip koşucuları analiz ettiğini anlatan Demirhan, yarış sırasında sürekli kendisine taktik verdiğini, uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.

Etiketler : rekortmen dede engelli antrenör
Ankara'da evleniyor iddiası

Ankara'da evleniyor iddiası
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici
Rolü uğruna şişmanladı

Rolü uğruna şişmanladı
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda
Sorun çıkaranla çalışmam

Sorun çıkaranla çalışmam
Film gösterimine korona engeli

Film gösterimine korona engeli
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
‘Elif Ana' start aldı

‘Elif Ana' start aldı
2022 yılında sürpriz var

2022 yılında sürpriz var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER