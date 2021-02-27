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27 Şubat 2021 Cumartesi 09:27:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 15:49:00

Rekortmen atlet Yasin'in, dünyada benzeri yok

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Atletizmde Avrupa salon, Avrupa açık, dünya salon, dünya açık, olimpiyat şampiyonu Yasin Süzen (26), 4x400 bayrak takımıyla Tokyo'da, işitme engelliler milli takımıyla da Brezilya'da olimpiyata katılmayı hedefliyor.

Atletizmde Avrupa salon, Avrupa açık, dünya salon, dünya açık, olimpiyat şampiyonu Yasin Süzen (26), 4x400 bayrak takımıyla Tokyo'da, işitme engelliler milli takımıyla da Brezilya'da olimpiyata katılmayı hedefliyor. Kırklareli'de yaşayan rekortmen atlet, atletizm milli takımıyla yarışan, işitme engelliler milli takımıyla şampiyonluklar yaşayan dünyadaki ilk ve tek sporcu unvanına sahip.

Kırklareli'nin Çakıllı köyünde, kan uyuşmazlığı olan çiftçi bir ailenin çocuğu olarak işitme engelli dünyaya gelen Yasin Süzen, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra, Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. İşitme engelli olmasına rağmen 2017'de engelsiz sporcularla yarışarak Türkiye şampiyonluğu elde eden Yasin Süzen, atletizm milli takımına seçildi. Yasin Süzen aynı yıl Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 400 metrede oyunlar rekoru ile altın madalya kazanarak başarısıyla hem ailesinin hem Türkiye'nin gururu oldu.

PLAJDA KUVVET DEPOLADI

Atletizm Milli Takımı'nda 4x400 bayrak takımı kadrosunda ve işitme engelliler milli takımında yer alan Yasin Süzen, bu özelliğiyle dünyadaki ilk ve tek şampiyon atlet olma unvanına sahip. Koronavirüs nedeniyle ertelenen şampiyonaların hazırlıklarına Antalya'da antrenörü Salih Öztürk ile hazırlanan Yasin Süzen, hafta içi pistte, hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek sahilde antrenman yapıyor. Sahilde, ağırlıkla koşup kondisyon çalışan Yasin Süzen, plaj antrenmanıyla güç depoluyor.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Yasin Süzen, antrenörü Salih Öztürk aracılığıyla 1-15 Mayıs 2022'de Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk kazanmayı istediğini söyledi. Antrenör Öztürk ise sporcusunun başarılarıyla gurur duyduğunu ve yeni başarılar kazanmayı arzuladıklarını dile getirdi. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu, rekortmen bir sporcu olduğunu hatırlatan Öztürk, "Antalya'daki çalışmalarda hedefimiz Yasin'in Tokya Olimpiyat Oyunları ile İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda başarı kazanması. Antalya kampında korttaki taktik çalışmaların yanı sıra, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı hafta sonları boş kalan sahilde de kuvvet çalışması yapıyoruz. Yasin Süzen, işitme engelli sporcularla yarıştığı gibi konuşan ve duyanlarla birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu ile yarışan tek atlet. Bu unvana sahip Türkiye'de ve dünyada Yasin'in benzeri bir sporcu yok. İşitme engelli olmasına rağmen 4x400 metre bayrak takımında Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Hedeflerimiz olimpiyat madalyası kazanmak" diye konuştu.

Etiketler : yasin süzen atletizm antrenman
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