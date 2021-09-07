VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turizm sektörü yetkilisi aktardı: Türkiye açık ara önde
Kovid-19 rakamları açıklandı
Türk kelimesini yasakladılar! Hukuksuz girişimde yeni gelişme
Fransız yargısından flaş "Lafarge" kararı
ABD zor günler geçiriyor: Başkan Biden iç ve dış politikada kaybediyor
Ovit Tüneli'nden geçen Erzurumlu vatandaşın sevinci
ABD'den F-35'leri alamayınca Türkiye ile yakınlaşmayı seçtiler!
Palu ailesi davasında yeni gelişme: Cezalar belli oluyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı! 15 bin kişiye iş müjdesi
Fransız istihbaratının DEAŞ'ı fonladığı belgelendi
Tansiyonu yükseltecek açıklama
ABD Taliban hükümetini tanıyacak mı?
Dış politikamızda Türkiye önemli bir yere sahip
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması
Türkiye'de Mu varyantı tespit edildi
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Kardeş ülkeyle ortak tatbikat: Bir Millet İki Devlet!
6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor?
Libyalı Bakan ile görüşen Yunan Dendias'ın Türkiye paniği!
TSK'da dev operasyon! Aralarında darbeci Terzi'nin oğlu da var
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor
Üç yılda 3.5 milyon kişiye iş
TSK'nın darbesi PKK'yı çaresiz bıraktı! 10 gün saklamışlar
07 Eylül 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 20:00:00

Rekorların kızı Elif

ABONE OL

Atıcılıkta 9 Türkiye rekoru bulunan 14 yaşındaki Elif Berfin Altun, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada yarışacak en küçük sporcu olan Elif'i, antrenörü olan annesi Nedret Altun yarışmalara hazırlıyor.

Atıcılıkta 9 Türkiye rekoru bulunan 14 yaşındaki Elif Berfin Altun, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada yarışacak en küçük sporcu olan Elif'i, antrenörü olan annesi Nedret Altun yarışmalara hazırlıyor.

LİSE 1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ

Mardin'de yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Elif Berfin Altun, atıcılıkta kendi kategorisinde bugüne kadar 9 Türkiye rekoru kırdı. Antrenör olan annesinin çalıştırdığı Altun, 16 Eylül'de Peru'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

3 KEZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Daha önce de 3 kez milli takıma seçilen, Almanya, Hırvatistan ve Azerbaycan'daki şampiyonlarda Türkiye'yi temsil eden Altun, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Elif Berfin'in annesi Nedret Altun, kızının şampiyonada yarışacak en genç sporcu olduğunu belirtti.

'Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum'

Peru'daki şampiyonada finallere kalıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalyayla dönmek istediğini ifade eden Altun, "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum" dedi.

Etiketler : elif berfin altun şampiyon atıcılık
Yayın öncesi isim değişikliği

Yayın öncesi isim değişikliği
Hem popçu hem rapçi

Hem popçu hem rapçi
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
Aşıkken konuşamıyorum

Aşıkken konuşamıyorum
Yeni yaşını sahnede kutladı

Yeni yaşını sahnede kutladı
Orkestra gerginliği

Orkestra gerginliği
Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim
Ata'nın yeni rol arkadaşı

Ata'nın yeni rol arkadaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER