Rekorların kızı Elif

Atıcılıkta 9 Türkiye rekoru bulunan 14 yaşındaki Elif Berfin Altun, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada yarışacak en küçük sporcu olan Elif'i, antrenörü olan annesi Nedret Altun yarışmalara hazırlıyor.

LİSE 1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ

Mardin'de yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Elif Berfin Altun, atıcılıkta kendi kategorisinde bugüne kadar 9 Türkiye rekoru kırdı. Antrenör olan annesinin çalıştırdığı Altun, 16 Eylül'de Peru'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

3 KEZ MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Daha önce de 3 kez milli takıma seçilen, Almanya, Hırvatistan ve Azerbaycan'daki şampiyonlarda Türkiye'yi temsil eden Altun, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Elif Berfin'in annesi Nedret Altun, kızının şampiyonada yarışacak en genç sporcu olduğunu belirtti.

'Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum'

Peru'daki şampiyonada finallere kalıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalyayla dönmek istediğini ifade eden Altun, "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum" dedi.