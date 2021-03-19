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19 Mart 2021 Cuma 20:07:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 20:24:00

Recep Şeker'den, uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş

Kaynak: AA

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Dr. Recep Şeker, Türk Hava Yolları'nın Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında, dili nefes borusuna doğru kaçan ve solunumu duran Kazakistan uyruklu Bolathan Yerdana isimli bebeğe müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Türk Hava Yolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında, dili nefes borusuna doğru kaçan ve solunumu duran Kazakistan uyruklu Bolathan Yerdana isimli bebeğe müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağındaki 1 aylık Yerdana rahatsızlandı. İkiz bebeklerden biri olan minik Yerdana'ya ilk müdahale aynı zamanda tıp doktoru olan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve kabin görevlileri tarafından yapıldı. Bunun üzerine, Türkiye hava sahası üzerinde olan uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

İzin verilmesi üzerine uçak, Esenboğa Havalimanı'na saat 13.15'te iniş yaptı. İnişin ardından minik Yerdana, uçak altına çağırılan sağlık ekibine teslim edildi. Yerdana daha sonra Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Yerdana'nın, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"Hiç tereddüt etmeden müdahale ettim"

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçak havalandıktan sonra bir kadın rahatsızlandı. 'Doktor var mı?' anonsu yapıldı. Tansiyon düşüklüğü, vesaire gibi şikayetleri vardı. Onun tedavisi bitme aşamasındayken başka bir yolcu rahatsızlandı. Ona da baktım. Onun da bulantı, baş dönmesi gibi şikayetleri vardı. Onunla ilgili de tavsiyelerde bulundum." dedi.

Uçak Ankara'ya yaklaşırken yanına apar topar kabin görevlilerinin geldiğini belirten Şeker, "Kabin görevlisi arkadaşlar ne olduğunu anlamadan bir çocuğu kucağıma verdiler. Çocuk morarmış, kalbi atmıyor, solunum yok. Önümdeki masayı açtım. Bebeğin dili nefes borusuna doğru kaçmış. Dilini öne aldım. Daha sonra kalp ve solunum masajı yaptım. Bebek daha sonra kendine gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Hiç tereddüt etmeden bebeğe müdahalede bulunduğunu anlatan Şeker, "Havada bu tür şeyler çok zorlu oluyor. Kabin görevlisi arkadaşlar bebeği koluma verir vermez masaja başladım. Uçak inene kadar uyarılarla diri tutmaya çalıştım. Bu şekilde Ankara'ya acil inişimiz oldu." diye konuştu.

Etiketler : Recep şeker bebek uçak
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