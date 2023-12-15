Rapunzel'den ilham aldı, kule inşa etti

Slovakya'nın Haj kentinde yaşayan emekli öğretmen Peter Simkanin, Rapunzel masalından ilham alarak evinin bahçesine masalda yer alan kulenin benzerini inşa etti. İnşaatın bütün detaylarıyla kendi ilgilenen Simkanin, hayalindeki kuleyi inşa etmek için yaklaşık 11 yıl harcadı. Yaklaşık 300 ton taşın kullanıldığı 18 metre yüksekliğindeki kulede elektriğin yanı sıra su temini için tesisat da bulunuyor.