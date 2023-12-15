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Rapunzel'den ilham aldı, kule inşa etti
15 Aralık 2023 Cuma 07:26:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 07:26:00

Rapunzel'den ilham aldı, kule inşa etti

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Slovakya'da yaşayan emekli öğretmen Simkanin, Rapunzel masalından ilham alarak evinin bahçesine masalda yer alan kulenin benzerini inşa etti.

Slovakya'nın Haj kentinde yaşayan emekli öğretmen Peter Simkanin, Rapunzel masalından ilham alarak evinin bahçesine masalda yer alan kulenin benzerini inşa etti. İnşaatın bütün detaylarıyla kendi ilgilenen Simkanin, hayalindeki kuleyi inşa etmek için yaklaşık 11 yıl harcadı. Yaklaşık 300 ton taşın kullanıldığı 18 metre yüksekliğindeki kulede elektriğin yanı sıra su temini için tesisat da bulunuyor.

Etiketler : slovakya rapunzel kule
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