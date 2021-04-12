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12 Nisan 2021 Pazartesi 09:09:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 09:09:00

Ramazan'da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji, Ramazan ayı için merak edilen hava tahmin raporunun açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında göre Ramazanın beraberinde baharı getireceğini duyurdu. Buna göre sıcaklıklar, mevsim normallerine yükselecek. İlk gün İstanbul, İzmir ve Ankara'da yağış beklenmiyor.

Meteoroloji, Ramazan ayının beraberinde baharı getireceğini duyurdu. Buna göre sıcaklıklar, mevsim normallerine yükselecek. İlk gün 3 büyük kentte yağış beklenmiyor.

Meteoroloji yetkililerinin verdiği son bilgilere göre de sıcaklıkla Ramazan ayı ile birlikte yükseliyor.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ YAĞIŞLAR ÇEKİLİYOR

Hafta başında Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı yağışlı olacak.

Ancak yarın yani Ramazan'ın ilk günü yağışlar batı bölgelerden çekilecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise yağışlar devam edecek.

Çarşamba günü hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselse de batı kesimler yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

3 BÜYÜK KENTTE RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ YAĞIŞ YOK

Bugün ve yarın İstanbul'da hava sıcağı 13 ile 15 derece arasında olacak. Hava kapalı olsa da yağış beklenmiyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da hafta başında kar yağışı görülecek. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselecek.

EN SICAK İL İZMİR

Çarşamba ve perşembe günleri başkent yağışlı olsa da hava sıcaklığı yükselmeye devam edecek.

İzmir'de Ramazan arifesi ve ilk günü hava güneşli olacak.

Sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri ise sağanak bekleniyor.

Etiketler : ramazan hava yağmur sağanak istanbul
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