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13 Nisan 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 19:00:00

Ramazana hazırlık 5 kilometrelik su kuyruğu

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Bursa'da ramazan öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Bursa'da ramazan öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Uzun bekleyiş sonucu Hamamlıkızık'taki su fabrikasına ulaşan vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 90 çeşmeden 2,5 lira karşılığında doldurdu.

Etiketler : ramazan bursa su hamamlıkızık araç kuyruğu
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