13 Nisan 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 19:00:00
Ramazana hazırlık 5 kilometrelik su kuyruğu
Bursa'da ramazan öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Bursa'da ramazan öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Uzun bekleyiş sonucu Hamamlıkızık'taki su fabrikasına ulaşan vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 90 çeşmeden 2,5 lira karşılığında doldurdu.